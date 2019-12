× Erweitern Martin Iordanisdis MY’TALLICA - Europe's No 1. Metallica Tribute Show

Aus gutem Grund sind MY’TALLICA die gefragteste Metallica Tribute Band Deutschlands. Der erfahrene Live-Act liefert nach über einem Jahrzehnt in der europäischen Tribute-Szene ein Showkonzept, das der größten Metalband der Welt gerecht wird. Das Original-Equipment der Vorbilder Metallica, gewaltiger Live-Sound und ein abwechslungsreiches Programm sind bei MY’TALLICA selbstverständlich. MY'TALLICA werden seit 2017 von Metti Zimmer (PERZONAL WAR) in der Rolle des James Hetfield verstärkt. Neben dem Original-Equipment der Vorbilder hat die Band neben den großen Metallica-Hits auch seltener gespielte Kult-Songs im Gepäck. 2020 holen wir MY'TALLICA erstmals auf die Burg Wertheim!

Karten ab 20€ - ermäßigt Schüler/Studenten ab 15€ - zzgl. Gebühr gibt es in Wertheim bei der Wertheimer Zeitung, Marktplatz 4 und den Fränkischen Nachrichten in der Maingasse 22 sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. Online auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de. Einlass bei freier Platzwahl ist bereits um 18:00 Uhr und das Konzert beginnt schon um 19:00 Uhr auf Burg Wertheim, Schlossgasse 11 in Wertheim.