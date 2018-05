Mykonos Vibes

Mykonos, die Insel die nie schläft!Die Insel steht für seine Weltoffenheit, seine Gastfreundlichkeit, seine wundervollen Restaurants, seine tollen Strände und seine nie endenden Parties.Zum Start haben wir aus Mykonos MISS LEFKI eingeladen. Griechenlands Nummer eins Deep House DJANE ist seit vielen Jahren Resident im Scarpa & Cavo Paradiso Mykonos. Begleitet wird sie von KOSTAS PANTELIS, der zusammen mit der griechischen Starsängerin PAOLA viele Jahre auf der Bühne stand, und eine DARBUKA Show der Extraklasse hinlegen wird. Im Second Floor erwarten Euch DJ NINIO, zusammen mit NIKOS BROUSIS & BAND. Griechische Live Musik und internationale Hits, in Kombination mit Blumengirls, welche Euch Blumen und Servietten zum Werfen verteilen werden. Das darf bei einer richtig griechischen Party nämlich nie fehlen. Im Coyote wird DJ SIMON ( Resident ) mit Hits aus den 80ern, 90ern & 2000ern dienen. Auf der Piazza könnt ihr Euch etwas zum Essen besorgen, oder einfach nur in Liegestühlen die unter Palmen verteilt werden, einen Cocktail schlürfen und chillen.