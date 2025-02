Myra Melford's LUX-Quartet

Die Pianistin und Keyboarderin Myra Melford hat während ihres gesamten musikalischen Lebens eine kreative Vision verfolgt, die sowohl völlig unverwechselbar, als auch sehr weit gefächert ist. Komposition und Improvisation gehen in ihrem Werk nahtlos und genial ineinander über, wobei die eine Seite stets die andere stärkt. Geleitet von demselben fesselnden Geist, verschmelzen unterschiedliche Idiome und Epochen - von Jazz, Blues und Weltmusik bis hin zu verschiedenen Ecken der klassischen Tradition und der Avantgarde. Als Grenzgängerin zwischen den Genres gilt sie als eine der wichtigsten Pianistinnen der Gegenwart; ihr Schaffen wurde mit einigen der renommiertesten Preisen der zeitgenössischen Musik ausgezeichnet, darunter die Guggenheim Fellowship und mehrere Auszeichnungen im Down Beat Magazine. Myra Melford arbeitete mit den wichtigsten MusikerInnen der Gegenwartsmusik wie Dave Douglas, John Zorn, Mary Halvorson, Cuong Vu und vielen mehr.

Allison Miller ist eine US-amerikanische Schlagzeugerin, Perkussionistin und Komponistin, die Teil der New Yorker Jazzszene ist. In ihrer Jugend begann sie erst mit dem Klavierspiel, um dann zum Schlagzeug zu wechseln. Sie arbeitete mit Mike Stern, Lonnie Smith und Jessica Lurie und ist Teil des ausschließlich weiblich besetzen Allstar-Septetts „Artemis“, unter anderem mit Cécile McLorin Salvant, Ingrid Jensen und Melissa Aldana. Sie ist wie Myra Melford eine gefragte Pädagogin und engagiert sich als Feministin für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Jazzwelt.

Dayna Stephens hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der renommiertesten Saxophonisten im Modern Jazz entwickelt. Er stammt aus Kalifornien und studierte erst an der berühmt-berüchtigten Berklee School of Music, um dann ans Thelonious Monk Institute of Jazz zu wechseln. Er arbeitete mit einigen der wichtigsten Musiker der älteren wie neueren Generation zusammen, darunter Kenny Barron, Eric Harland, Ambrose Akinmusire und Gerald Clayton. Außerdem nahm er unter eigenem Namen mehrere Alben auf, an denen führende Köpfe der Jazzwelt wie Brad Mehldau, Larry Grenadier, Ethan Iverson oder Julian Lage mitarbeiteten.

Der 1996 in Washington geborene Nick Dunston began seine musikalische Ausbildung im Alter von 5 Jahren am Cello, ehe er über die Posaune beim Bass ankam. Mit diesem Instrument studierte er an der Juilliard School an der Metropolitan Opera klassischen Kontrabass. Schon in frühen Jahren wurden Jazzgrößen wie Vijay Iyer, Marc Ribot und Mary Halvorson auf ihn aufmerksam, mit denen Dunston zu zahlreichen Touren rund um den Globus kam.

Myra Melford Piano

Dayna Stephens Saxophon

Nick Dunston Bass

Allison Miller Drums