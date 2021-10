Mysterium Rettungsdienst

Haben Sie sich auch schon gefragt, wohin Sie sich am Wochenende bei einer Erkrankung oder einem Notfall wenden sollen? Der Vortrag von Simon Kroh gibt Ihnen aktuellen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten des Gesundheitssystems, die Sie in einer solchen Situation in Anspruch nehmen können. Denn nur die wenigsten wissen, wann es sinnvoll ist, den Rettungsdienst zu rufen bzw. welche weiteren Möglichkeiten außerdem zur Verfügung stehen. In Zusammenarbeit mit Inside Team e. V.

Anmeldung erforderlich bei der Schiller-Volkshochschule – www.schiller-vhs.de.