Mystery Game – Detektivabenteuer

Für Kinder von 7 – 10 Jahren.

Magst du Rätsel und Detektivgeschichten? Stehst du auf Spannung und Action? Dann kannst du hier ein spannendes Detektivabenteuer erleben. Gemeinsam mit deinem Team musst du knifflige Rätsel lösen und dich durch schwierige Aufgaben kämpfen. Ob ihr den Fall wohl lösen werdet?

Das Spiel findet nur innerhalb der Räume der Familien-Bildungsstätte statt. Bitte unbedingt Altersangabe beachten. Jüngere Kinder können nicht teilnehmen! Es können nur Kinder teilnehmen, die diesen Kurs noch nicht besucht haben!