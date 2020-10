Mystische Irland-Reise mit musikalischer Begleitung

Am Freitag, 13. November um 19.30 Uhr findet im Wasserschloss ein Irischer Abend statt. An diesem Abend werden Sie mitgenommen auf eine spannende, mystische Irland-Reise. An besonderen Schauplätzen machen wir Halt und lassen Riesen, Elfen, Leprechauns und andere Wesen erwachen. Sie erleben Geschichten, die zum Schmunzeln einladen, Spannung erzeugen und Gefühle frei werden lassen und die Zuschauer/innen fesseln.

"Jedes Feld in Irland erzählt eine Geschichte, über jeden Berg gibt es eine Legende. Jeder Fluss ist gesäumt von Sagen...“ wusste bereits Frank Delaney, selbst irischer Autor. Auf der grünen Insel mit ihren verwunschenen Buchten und alten Klöstern scheint es, als würden Sagen immer noch wahr werden.

Ein kurzweiliges Programm, dass Sie mit musikalischer Begleitung quer durch Irland führt. Ihre Reisebegleiter Cathriona Siffling, Erika Pedde-Schiedt und Susanne Berthold (musikalische Begleitung u.a. an der Harfe) freuen sich auf Sie. Der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten kommt einer gemeinnützigen Einrichtung in Bad Rappenau zugute.

Der Eintritt zum Irischen Abend am Freitag, dem 13.11. um 19.30 Uhr im Dachgeschoss des Wasserschlosses kostet 15 Euro. Eine Reservierung vorab beim Kulturamt Bad Rappenau unter der 07264/922-161 oder unter E-Mail: kulturamt@badrappenau.de ist unbedingt erforderlich. Aufgrund der Abstandsregelung ist die Anzahl der Sitzplätze begrenzt. Bitte bringen Sie eine Alltagsmaske mit. Während der Veranstaltung besteht keine Maskenpflicht. Bei großer Nachfrage wird die „Irland-Reise“ am 14.11. um 19.30 Uhr im Wasserschloss wiederholt.