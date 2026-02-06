Der Vortrag „Mythen der Schmerztherapie – was stimmt wirklich“ findet in der Reihe „Medizin und Gesundheit im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.
Veranstaltungsort: Kurhaus – Kursaal
Referent: Dr. Martin Krumbeck, Chefarzt des Schmerztherapiezentrums Bad Mergentheim, Inhaber Schmerzpraxis Löffelstelzen
Informationen erhalten Sie im
GästeService
im Haus des Gastes im Kurpark
Telefon +49 7931 9650
E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de
- Änderungen vorbehalten -