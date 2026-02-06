Der Vortrag „Mythen der Schmerztherapie – was stimmt wirklich“ findet in der Reihe „Medizin und Gesundheit im Fokus“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Veranstaltungsort: Kurhaus – Kursaal

Referent: Dr. Martin Krumbeck, Chefarzt des Schmerztherapiezentrums Bad Mergentheim, Inhaber Schmerzpraxis Löffelstelzen

Informationen erhalten Sie im

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de

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