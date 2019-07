Eröffnungstermin der neuen Ausstellungshalle steht fest

„Mythos Alfa Romeo“ - erste Sonderausstellung in der Halle 3 des Technik Museum Sinsheim

Sinsheim. Das aktuelle Großprojekt des Technik Museum Sinsheim schreitet stetig voran. Nach dem ausstellungsspezifischen Ausbau sowie der Ausstellungsgestaltung durch das Technik Museum öffnen sich die Tore zur neuen und modernen Halle 3 am Donnerstag, 19. September 2019. Die erste Sonderausstellung darin ist der Traditionsmarke Alfa Romeo gewidmet.

Mangels Platzgründen für die Menge an vielfältigen Exponaten einigte sich der Vereinsvorstand des Museums darauf, einen Erweiterungsbau, die so genannte „Halle 3“, in Sinsheim zu bauen. Der kubische Bau (ca. Länge: 65 m, Breite: 45 m), mit einer Grundfläche von ca. 3.000 qm sowie einer Attikahöhe von 12 m, soll hauptsächlich periodisch wechselnde Themen- und Sonderausstellungen beherbergen; die hochangebrachten Schaufenster gewähren einen Blick auf die jeweils aktuelle Ausstellung.

Mit der Fertigstellung der neuen Halle 3, fängt für das Technik Museum Sinsheim ein neues Kapitel an. So wird der Meilenstein in der Geschichte des Museum auch dementsprechend gewürdigt. Die erste Sonderausstellung darin behandelt keinen geringeren als den wohl traditionsreichsten Automobilhersteller der Welt. Seit 1910 ist Alfa Romeo der Inbegriff für herausragende Technik, bahnbrechende Innovationen und atemberaubendes Design. Die Sonderausstellung „Mythos Alfa Romeo“ führt die Museumsbesucher durch die Markengeschichte, geprägt von Leidenschaft, Emotionen und Eleganz.

Das Automobil mit dem geheimnisvollen Markenlogo ist zu jeder Zeit Anlaufstelle und ein Knotenpunkt für bedeutende Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts: Designer wie Pininfarina und Zagato arbeiteten für das Haus und entwarfen zeitlose Klassiker der Automobilgeschichte. Rennfahrer wie Tazio Nuvolari, Enzo Ferrari oder Jean Alesi aber auch Konstrukteure und Designer entwickelten die Marke weiter und füllten diese mit Leben. Legendäre Rennsportsiege, Ingenieurskunst „made in Italy“ und ein auffälliges Design verhalfen dem schnittigen Mailänder so zum Kultstatus.

Bei Alfa Romeo stand nicht nur das Auto im Vordergrund, sondern ein ganzes Lebensgefühl. Schließlich wurden die Autos nicht gebaut, sondern kreiert, heißt es bei Alfa Romeo Germany. „In unserer Ausstellung werden wir zusammen mit Alfa Romeo einen Überblick über die Geschichte des Hauses sowohl im Motorsport als auch im Design zeigen. Dies beginnt in der Vorkriegszeit mit Spitzenmodellen wie einem 6c Mille Miglia und führt weiter mit Designikonen wie einem Montreal bis hin zu Autos mit Seltenheitswert wie einem Alfa Romeo Matta“, kommentiert Ausstellungskurator Moritz Dressel den Inhalt der neuen Sonderausstellung.

Die neue Sonderausstellung "Mythos Alfa Romeo" ist ab Donnerstag, 19. September 2019 in der neuen Halle 3 des Technik Museum Sinsheim täglich ab 9 Uhr zu sehen. Der Besuch ist im Gesamteintrittspreis des Museums enthalten.