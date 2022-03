Sonderführung im Residenzschloss: Mythos Mätresse

Über keine Rolle am Hof wird mehr spekuliert als über die Mätresse. Was waren ihre Funktionen und Aufgaben? Wie wurde man die Geliebte eines Herrschers? Der Schlossrundgang führt zu den Orten, an denen die Mätressen der württembergischen Regenten lebten und wirkten. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Stellung der Frau im Barock erfährt man, was es mit dem „Mythos Mätresse“ auf sich hat, wie das Bild der emanzipierten Frau entstand und wie das Mätressentum sein Ende fand.