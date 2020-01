COMEDY CLASH STUTTGART. Nächste Qualifikationsrunde

Der Stuttgarter Comedy Clash hat sich mittlerweile zum größten Standup Comedy Newcomer Wettbewerb Deutschlands gemausert. In insgesamt acht monatlichen Vorrunden treten jährlich seit 2011 Comedy Newcomer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum auf. Sechs Comedians haben dann jeweils 15 Minuten Zeit, das Publikum zu bespaßen, welches am Ende den Gewinner bestimmt. Alle Gewinner qualifizieren sich für den großen Master-Clash am 9. Mai 2020 im Theaterhaus in Stuttgart. In diesem Monat sind am Start: Amir Shahbazz, Der Storb, Johann Theisen, Jonas Greiner, Maria Clara Groppler (Foto) und Naim Jerome Antoine Sabani.

Stuttgarter Comedy Clash, Sonntag, 19. Januar, 19 Uhr, Universum, Stuttgart, www.comedyclash-stuttgart.de