Nähen im amerikanischen Stil

Gemeinsames Nähen bei guter Konversation – das ist das Motto der Quilting Bees. Die Gruppe trifft sich am Do. 21.10. um 15:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen, um über die historischen Aspekte des Quilting (dt. „steppen“) zu sprechen, während wunderbare Decken und andere Kunstwerke entstehen. Wer sein Wissen über die traditionell amerikanische Handarbeitskunst teilen oder die eigene Geschicklichkeit mit der Nähnadel perfektionieren möchte, ist herzlich eingeladen – auch und gerade Menschen aus anderen Kulturen, die Freude am gemeinsamen Nähen haben.

In englischer Sprache

Ort: d.a.i.-Raum Ann Arbor, 3G-Nachweis Voraussetzung zur Teilnahme

Weitere Termine: Do. 18.11., Do. 9.12.