Nähen & Schneidern

Rock, Pulli, Hose … selbst gemacht! Doch welche Naht, wie angefangen?Wir wollen Euch die Möglichkeit bieten, anhand von Nähproben und der Erstellung eines Kleidungsstückes Grundlegendes und Spezielles auszuprobieren.

Es wird ein Überblick gegeben über Stoffauswahl, Umgang mit Schnitten und Begriffen wie Fadenlauf, Stoffbruch etc., denen man beim Nähen immer wieder begegnet.Nach diesem Kurs werdet Ihr mit ihnen umzugehen wissen und selbstständig weitere Nähprojekte angehen können.Weitere Informationen, auch zur Vorbereitung, erhaltet Ihr in einem ausführlichen Brief rechtzeitig vor Kursbeginn.Aufgrund der individuellen Betreuung ist dieser Grundkurs nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene geeignet.

Kurs-Nr. 192W111