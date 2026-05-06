Nördlinger Mess' 2026

Die Nördlinger Messe ist das größte Volksfest in Nordschwaben!

Aufregende Fahrgeschäfte für Groß und Klein, Nervenkitzel für Abenteurer, Schaustellerbuden, Festzelte mit tollem Musikprogramm und gemütlichen Biergärten – das lockt mehrere zehntausend Besucher auf das Nördlinger Volksfest. Eine Besonderheit der „Nördlinger Mess´“ sind die über 200 Marktstände, die das Volksfest zu einem großen Kaufhaus unter freiem Himmel werden lassen. Gleichzeitig präsentieren auf der "Rieser Verbraucherausstellung" die regionalen Firmen auf über 3000 qm ihre Neuheiten und unterstreichen ihre Leistungsfähigkeit. Die Nördlinger Messe ist das grösste Volksfest in Nordschwaben!