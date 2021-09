Leben. Liebe. Lieder – 225 Jahre August von Platen

August von Platen wurde am 24. Oktober 1796 in Ansbach geboren. Wir feiern also heuer seinen 225. Geburtstag! Doch wer war dieser August von Platen eigentlich? Wie lebte er? Wie fühlte er? Warum geriet er in einen heftigen Streit mit Heinrich Heine? Und was macht überhaupt den großen Reiz seiner Gedichte aus, die von Schubert, Schumann, Brahms und anderen veront wurden? Paul Sonderegger (Rezitation und Konzeption) bringt Ihnen Platen zusammen mit dem international begehrten Bariton Christian Wagner und dem Berliner Pianisten Arno Lücker näher. Eine fesselnde Mischung aus Rezitation, Liederabend, halbszenischer Performance und pointiertem Kommentar.

Der Schauspieler und Regisseur Paul Sonderegger (Berlin) inszenierte am Theater Ansbach „Der Kleine Lord“, „Wiener Blut“ und „Terror“. Seine besondere Liebe gilt der Musik und Literatur an authentischen Orten. Er las etwa Fontanes kompletten Roman „Der Stechlin“ am Stechlinsee, Heines „Die Bäder von Lucca“ in Bagni di Lucca (Italien) und den Briefwechsel zwischen Liszt und Wagner in Weimar und Bayreuth. Als Sprecher und Sprechtrainer arbeitet er für den Rundfunk Berlin-Brandenburg und Deutschlandfunk Kultur.

Christian Wagner (Bariton) studierte Violoncello, Sprachen und Gesang in Mainz, Potsdam und Paris. Meisterkurse bei Künstlern wie Andreas Scholl, Ton Koopman, Masaaki Suzuki und Konrad Junghänel folgten. Er konzertiert regelmäßig (beispielsweise mit La Petite Bande) in Belgien, Frankreich und den Niederlanden, woraus mehrere CD-Produktionen (Accent, Rondeau, Naxos) resultierten. Der Stipendiat der Bayreuth-Stiftung und des Deutschen Musikrats arbeitet mit Klavierbegleiter*innen wie Eric Schneider, Jonathan Ware und Schaghajegh Nosrati zusammen und wird in diesem Jahr unter anderem in der Maison Symphonique in Montreal mit Brahms‘ „Deutschem Requiem“ zu hören sein.

Arno Lücker (Klavier) studierte in Hannover, Freiburg und Berlin, arbeitete als Musikredakteur und Sprecher beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und als Dramaturg am Konzerthaus Berlin. In seiner Konzertreihe „2 x hören“ stand er als Künstlerischer Leiter und Moderator 2011 bis 2018 jeden Monat mit Künstler*innen wie Christian Tetzlaff, Tabea Zimmermann und Alban Gerhardt auf der Bühne. Lücker schreibt Texte für die Wiener Philharmoniker, die New York Philharmonics und die Bamberger Symphoniker und moderiert in der Elbphilharmonie, der Kölner Philharmonie und anderswo. Als Pianist tritt er mit Künstler*innen wie Sergey Malov (Violine) und Judith Stapf (Violine) auf.