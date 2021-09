4 Bläsersolisten, 1 Pianist – das ensemble 4.1 ist das einzige Piano Windtet weltweit. Fünf Interpreten, die ihresgleichen suchen. Sie begeistern mit ihrem leidenschaftlichen, lebendigen Spiel voller Hingabe an die Musik, „die Easy Rider der Wiener Klassik“. Ihre Besetzung ist einzigartig, das Repertoire rar. Zu großen Namen wie Ludwig van Beethoven und dem Briten Gustav Holst, Schöpfer der Planeten, gesellt sich eine Ausgrabung und echte Rarität von N. H. Rice (Ende 19. Jahrhundert) sowie ein Kaleidoskop des bekannten israelischen Komponisten Avner Dorman. Mit dessen Jerusalem Mix machen sich die fünf Musiker auf eine wahre Entdeckungsreise durch den Melting Pot Jerusalem mit all seinen armenisch-christlichen, muslimischen und jüdischen Einflüssen. Ein erfrischender Road-Trip von der Wiener Klassik bis in die Gegenwart!