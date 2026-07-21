Nürtinger Altstadtkino | „Chéri, ich komme!“

Innenhof der HfWU Neckarsteige 6 - 10, 72622 Nürtingen

Fanny und Tom sind seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Tom, ein Ingenieur mit Perfektionismus-Passion, tüftelt am liebsten an Erfindungen.

Es könnte insgesamt besser laufen, als ihm eines Tages Fanny ein Geheimnis anvertraut: sie hatte noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus. Inspiriert von ihrer extrem engagierten Sexualtherapeutin will sie das nun dringend ändern und entsprechend ins Training einsteigen....

Jenseits von Vulgarität erzählt der Film sehr empfindsam und dennoch voller Humor von der Erneuerungskraft der Liebe.

Info

Innenhof der HfWU Neckarsteige 6 - 10, 72622 Nürtingen
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Nürtinger Altstadtkino | „Chéri, ich komme!“ - 2026-08-10 21:15:00 Google Yahoo Kalender - Nürtinger Altstadtkino | „Chéri, ich komme!“ - 2026-08-10 21:15:00 Yahoo Outlook Kalender - Nürtinger Altstadtkino | „Chéri, ich komme!“ - 2026-08-10 21:15:00 Outlook iCalendar - Nürtinger Altstadtkino | „Chéri, ich komme!“ - 2026-08-10 21:15:00 ical

Tags