„Ein Glücksfall"

Fanny und Jean sind das perfekte Ehepaar – beide haben Erfolg im Beruf, leben in einer prächtigen Wohnung in einem exklusiven Viertel von Paris und scheinen noch genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag. Doch als Fanny zufällig ihren ehemaligen Klassenkameraden Alain trifft, ist sie hin und weg. Bald darauf sehen sie sich wieder und kommen sich immer näher … Der neue Woody-Allen-Film: Klasse!

Trailer: www.youtube.com

Länge: 93 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Einlass: ab 20 Uhr

Filmbeginn: ca. 21.15 Uhr | Sobald die Sonne untergegangen ist!

Eintritt: 10,- Euro regulär | 8,- Euro ermäßigt

Vorverkauf: Stadtbüro Nürtinger Zeitung | Restkarten gibt es an der Abendkasse!