Im Herzen von Nürtingen!

15. August - 1. September 2024

Seit vielen Jahren ist das Nürtinger Weindorf am Übergang vom Sommer in den Herbst das belebende Element in der Innenstadt. Schwäbische Küche und regionale sowie überregionale Weine bieten einen angemessenen Rahmen für gemütliche, laue Sommerabende mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder auch mit der ganzen Familie. Genießen Sie die Kulinarik und das Ambiente auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N!

Eröffnung: Donnerstag, 15. August 2024 | 18 Uhr

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 17-23.30 Uhr

Freitag + Samstag: 17-24 Uhr

Sonntag: 11-22 Uhr (ab 10 Uhr Weindorf Frühstück in der Zentral Bar)

Reservierungen

Bitte beachten Sie bei Ihrer Reservierung, dass es drei unterschiedliche Weindorfwirte bzw. Bereiche gibt!

Festwirtfamilie Kübler: E-Mail info(@)schausteller-aalen.de oder Mobil Mobiltelefon:0172 - 5230455

Zentral Bar: E-Mail info(@)zentral-bar.de oder Telefon Telefonnummer:07022 - 213790

Zum Michel: E-Mail info(@)michel-linsenhofen.de oder Mobil 0177 - 8758524

Unsere Weindorfwirte

Angebot und Reservierung

Festwirtfamilie Kübler

Zentral Bar

Zum Michel (Linsenhofen)

Gemütlich Parken!

Die Nürtinger Innenstadt ist über den City-Ring optimal erschlossen. In den Parkhäusern am Ring steht ein großzügiges Parkplatzangebot mit kurzen Wegen auf den Vorplatz der Stadthalle K3N zur Verfügung. Den Parkplatzplan (PDF-Dokument, 1,05 MB, 05.12.2020) können Sie sich als PDF-Datei herunterladen.

Das Parkhaus Stadtmitte (P1) verfügt über einen Direktzugang zur Stadthalle K3N, somit gelangen Sie auf direktem Wege auf das Nürtinger Weindorf.

ACHTUNG: Der Übergang vom Parkhaus Stadtmitte (P1) ist nicht barrierefrei! Sie haben die Möglichkeit den ausgeschilderten Behindertenparkplatz vor der Kreuzkirche zu nutzen. Die Zufahrt erfolgt über die Heiligkreuzstraße. Ein weiterer Parkplatz befindet sich vor dem Gebäude der Volksbank am Schillerplatz. Die Zufahrt erfolgt über die Uhlandstraße.

Ab 19 Uhr ist der Veranstaltungstarif im Parkhaus Stadtmitte (P1) aktiviert. Somit können Sie kostengünstig parken.