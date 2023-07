Nürtinger Altstadtkino | „Sonne und Beton“

Freitag, 11.08.2023 | „Sonne und Beton“

Das Drama erzählt von vier Jugendlichen in einem Problemviertel von Berlin im heißen Sommer 2003. Als einer von ihnen sich bei einer Gang verschuldet, versuchen die vier Freunde, Geld durch einen Diebstahl zu beschaffen – doch was schiefgehen kann, geht schief. In teils dokumentarisch anmutendem Stil zeichnet der Film eine Milieustudie und zeigt den Alltag der Jugendlichen als von Konflikten, Langeweile und Drogenkonsum geprägt. Die jugendaffine Inszenierung bietet jungen Zuschauenden Anknüpfungspunkte, zugleich aber sorgen die Überzeichnungen der Figuren sowie das Setting der frühen 2000er Jahre für Distanzierungsmöglichkeiten. So sind 12-Jährige bereits in der Lage, mit den Darstellungen von Gewalt und Drogenkonsum angemessen umzugehen. Auch die häufig vulgäre und aggressive Sprache können sie dem gezeigten Milieu zuordnen und sich ausreichend distanzieren. Die Betonung von Freundschaft und der letztlich versöhnliche Blick bieten 12-Jährigen genug Halt, sodass sie den Film ohne Beeinträchtigung verarbeiten können.

Vor dem Film spielt eine Vorband aus der Region!