Krimizeit 2024

Veranstaltung:

MediaBühne Hamburg

Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde“

– Zeichentrick-Novelle und Projektionskunsttheater –

Multimediales Theatererlebnis in einer Bearbeitung der MediaBühne Hamburg nach Robert Louis Stevenson Buch, Musik und Animationen: Klaus Ude

Einlass: ca. 20 min. vor Beginn der Vorstellung

Termin: Freitag, 12. April 2024, 19.30 Uhr, Großer Saal, Stadthalle K3N

Spieldauer: ca. 120 min. (inkl. Pause nach ca. 60 bzw. 70 min.)

Veranstalter: Kulturamt der Stadt Nürtingen

Eintrittspreise:

28 Euro (Kat. I) | 25 Euro (Kat. II) | 23 Euro (Kat.III)

Ermäßigt: 22 Euro (Kat. I) | 20 Euro (Kat. II) | 18 Euro (Kat. III) für Schüler/innen u. Studierende

Vorverkauf: Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, 72622 Nürtingen

Alle Informationen auf der Website: www. nuertingen.de/krimizeit

London, 1886: Der beliebte und ehrgeizige Dr. Jekyll experi­mentiert mit verbotenen Substanzen und verwandelt sich in die bösartige Ausgabe seiner selbst: Mr. Hyde. Plötzlich wird London von bestialischen Mordfällen heimgesucht …

Die MediaBühne zeigt den weltberühmten Plot in einer inhaltlich erweiterten Fassung als handlungsumspannenden Trickfilm in zauberhafter Vintage-Optik. Schauspieler sprechen synchron den Text und erwecken die Figuren zum Leben. Untermalt wird die Szenerie mit einem eigens produzierten opulenten Orchester- Soundtrack. Das von stimmlicher Eindringlichkeit angetriebene Projektionskunsttheater ist ein schillerndes Panoptikum, changie­rend zwischen Theater-Kino, Trickfilm, Live-Synchronisation und inszenierter Lesung.

In seinem zeitlosen Klassiker übt Robert Louis Stevenson, auch bekannt durch sein Jugendbuch „Die Schatzinsel“, intelligent-subversive Kritik an der gehemmten viktorianischen Gesellschaft. Trotz – oder wegen – der gesellschaftskritischen Anklänge wurde sein „Dr. Jekyll“ zu Lebzeiten ein großer Erfolg. Mit ihm erschien ein Klassiker der Horrorliteratur und prominen­tester Vertreter des Doppelgänger-Motives, das Einzug in viele Comic-, Film- und Romanfiguren gehalten hat.

„Ein völlig neues Theatererlebnis. (…) Fantastisch umgesetzt.“ IKZ/W-Iserlohn