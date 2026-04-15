Nürtinger Musiknacht: Red Mess, Ketma

Red Mess & Ketma.

Red Mess:

Das 2013 in Londrina, Brasilien, gegründete Trio besteht aus Thiago Franzim (Gitarre), Douglas Labigalini (Schlagzeug) und Lucas Klepa (Bassist und Sänger) in ihrer Besetzung. Ihre Gründung geht auf die Kindheit der Mitglieder Thiago und Douglas zurück.

Die Band erforscht in ihrem Sound die kreativen Möglichkeiten des Rock n' Roll, vor allem die Stränge des progressiven Rock und Stoner Rock.

Mit drei veröffentlichten EPs, "Crimson" (2014), "Drowning in Red" (2015), "Phantom Limb" (2022) und einem Album, "Into the Mess" (2017), bereiten sie sich auf die Veröffentlichung ihres zweiten Albums vor, "Breathtaker".

Support: Ketma:

Aus der musikalischen Ursuppe des Neckars erwuchsen Ketma, siedelten sich pilzartig an den Ufern unserer Heimat an, um fortan in einer Symbiose des Rock mit den dort lebenden Kreaturen zu koexistieren.

Sie bringen Euch schroffe Riffs, verschobene Rhythmen und wabernde Echos aus einem Universum unwahrscheinlicher Harmonie. Versteinerte Mantras, ätherische Klänge und fossile Musikanten vereint im Geist der fetten Mucke.

Power to the rock.