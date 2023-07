Im Herzen von Nürtingen!

Seit vielen Jahren ist das Nürtinger Weindorf am Übergang vom Sommer in den Herbst das belebende Element in der Innenstadt. Schwäbische Küche und regionale

sowie überregionale Weine bieten einen angemessenen Rahmen für gemütliche, laue Sommerabende mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder auch mit der ganzen Familie.

Genießen Sie die Kulinarik und das Ambiente auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N!

Öffnungszeiten: