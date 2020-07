Kulturschaffende gehörten zu den ersten Personengruppen, die von den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie erheblich betroffen waren. Konzerte, Lesungen und Ausstellungen wurden abgesagt. Für Soloselbstständige kamen die Verordnungen einem Berufsverbot gleich. Nach vielen Wochen, in denen Kunst und Kultur nur in digitaler Form zu den Menschen kam, können nun jedoch wieder öffentliche Veranstaltungen durchgeführt werden – natürlich unter Hygieneauflagen und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

Mit der Nürtinger Kulturbühne belebt die Stadt Nürtingen nun während der Sommerwochen wieder die Innenstadt und bietet all denjenigen eine Plattform, die zuletzt Auftritte absagen mussten. Die vielfältige Palette des Veranstaltungsprogramms reicht vom Musikkabarett über Konzertlesungen bis zum Kindertheater, einem Fotoprojekt und Open Air Kino.

Der Club Kuckucksei nutzt die Bühne, um einige Konzerte nachzuholen. Das beliebte Flkival gehört unter anderem auch dazu. Konstantin Wecker gibt sich in diesem Rahmen mit einer Lesung am 22. August die Ehre in Nürtingen. Und auch die regionale Kabarettgröße Dietlinde Ellsässer betritt die Nürtinger Kulturbühne. Sie berichtet am 2. August darüber, wie es ist „Ledig in Schwaben mit Corona“ zu sein. Vom 13. bis 20. August gibt es in Kooperation mit dem Nürtinger Traumpalast Kinoatmosphäre unter freiem Himmel. An acht Abenden werden ausgesuchte Filme gezeigt, die auf dem Wunschzettel der Nürtinger Bürgerinnen und Bürger stehen.

Ruth Maria Rossell: "Back 2The Ruth" Cello Solo geloopt | Freitag, 24. Juli 2020

Konzert der Stadtkapelle Nürtingen „concerto piccolo“ | Samstag, 25. Juli 2020

WLB | Der Mäusesheriff - Kinderstück | Sonntag, 26. Juli 2020

acoustic TREE - Konzert | Freitag, 31. Juli 2020

H-Rocks - Konzert | Samstag, 1. August 2020

Dietlinde Ellsässer | Ledig in Schwaben mit Corona | Sonntag, 2. August 2020

NT Radio - Live-Stream | Freitag, 7. August 2020

Moria (Konzert) | Samstag, 8. August 2020

HochWild - Die Partyband | Frühschoppen | Sonntag, 9. August 2020

Open-Air-Kino | Donnerstag, 13. bis 20. August 2020

Soul Ball | Konzert | Freitag, 21. August 2020

Lesung mit Konstantin Wecker | Samstag, 22. August 2020

The Gents | Konzert | Freitag, 28. August 2020

Partyschwaben | Konzert | Samstag, 29. August 2020

Gottesdienst | Sonntag, 30. August 2020

Fotoprojekt „Wilde Alb“ | Mittwoch, 2. September 2020

Stilbruch Rock/Pop mit deutschen Texten mit Cello, Geige und Schlagzeug | Freitag, 4. September 2020

Nürtinger Musiknacht: Mix it! | Samstag, 5. September 2020

Tango Komplott & Sängerin Katalin Horvath | Samstag, 12. September 2020

Alex und Joschi | Akrobatik-Clowns für die ganze Familie | Sonntag, 13. September 2020

Folkival | Samstag, 19. September 2020

„Tristeza" | Franziska Schuster | Jazz vom Feinsten | Sonntag, 20. September 2020

Eröffnung Interkulturelle Woche | Montag, 28. September 2020