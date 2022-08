N.E.S.-Aktions-Sonntag

Am letzten September-Sonntag veranstaltet das „Natur.Erlebnis.Sindelfingen.“ in Kooperation mit dem Weltkindertag am Streuobstzentrum auf dem Herrenwäldlesberg (angrenzend an das Freibadgelände) einen Aktionstag für Jung & Alt.

Vor Ort gesammelte Äpfel können in Handarbeit zu Saft verarbeitet werden, der im Anschluss natürlich direkt probiert werden kann. Körbe oder Eimer zum Sammeln der Äpfel auf den Wiesen beim Streuobstzentrum stehen zur Verfügung. Neben dem Saftpressen werden den Besuchern noch verschiedene Aktionen rund um das Thema „Streuobstwiese“ angeboten, z.B. das Mikroskopieren von Pflanzen und Kleintieren in den umgebenden Wiesen.

Zudem gibt es Kuchen, Brezeln und Getränke auf Spendenbasis, da der Förderverein des Natur.Erlebnis.Sindelfingen vor Ort sein wird, um die Arbeit des N.E.S. zu unterstützen.