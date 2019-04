N8: Schwärmer präsentiert: Beach N°8

Mi, 03.07. | 18 – 0 Uhr Afterwork mit Beachsounds

Do, 04.07. | 18 – 0 Uhr Reggeaton Night

Fr, 05.07. | 18 – 01 Uhr Live-Musik mit Uptwon Band

Sa, 06.07. | 18 – 01 Uhr Live-Musik mit As Far As Low Ab 24:00: Hangoverparty mit DJ RECORD (HipHop, House, RnB, Mixed Music) im Innenbereich

So, 07.07. | ab 14 Uhr Live-Musik mit Michele Zappone

Die N8:Schwärmer präsentieren wieder den Beach N°8 – der Open Air Beach im Herzen Wieslochs auf über 400 qm Sandfläche!

Das Leben ist zu kurz für schlechtes Wetter! Der Sand ist gesiebt und die Sonne lacht: It’s Beach-Time! Freut euch auf kühle Drinks, fruchtige Cocktails, Beachsounds und Live-Musik und gemeinsames Relaxen mit den Füßen im Sand und der Sonne im Gesicht! Also alles, was ihr braucht um euch vom Alltag zu erholen oder chillige Stunden mit euren Freunden zu genießen.