Seit Jahren ist unser Akustikquartett gerne zu Gast in Heidenheim – egal ob im Samocca, der Kneipen-Musiknacht, im Brenzpark oder in unserem beinahe Wohnzimmer bei „Kultur im Café“ im Naturtheater. Das Theatercafé ist für uns immer wie „heimkommen“ und macht unglaubliche Freude und Spaß. So schön auch die großen Bühnen sind, unsere Wurzeln liegen in den kleinen Clubs und der Nähe zum Publikum. Mit unserem 3-4-stimmigen Satzgesang, Akustik-/Bassgitarren und Percussion wollen wir wieder ein Feuerwerk an Emotionen abfackeln. Im Gepäck jede Menge erstklassiger Songs – von fetzig über sanft bist rockig. Die Musik reicht von Pop bis Rock – von Bon Jovi, Chaka Khan über Foreigner und Queen bis Whitesnake. Seid dabei, wenn n8akustik mit Michaela, Maik, Chris und Jürgen eure n8 zum Tag machen!