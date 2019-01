Nightwash Live

NightWash ist DIE Marke für Stand-Up Comedy in Deutschland. Die von Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser gegründete Show zeigt Stand-Up Comedy wie sie wirklich ist: Vielseitig, grenzenlos und ultimativ komisch. NightWash existiert als Live-Veranstaltung mittlerweile seit 14 Jahren. Die Entdeckung und Förderung neuer und junger Talente gehört dabei zur Philosophie und so gilt NightWash als DAS Sprungbrett für neue Gesichter in Deutschland.Seit ihren Anfängen wird die Comedyshow im TV ausgestrahlt und bringt neben Comedy-Größen immer wieder Newcomer mit völlig neuen und überraschenden Nummern auf die Mattscheibe. Neben der Fernsehshow geht NightWash einmal im Jahr auf große Deutschlandtour. So hat sich das Konzept zu einer der erfolgreichsten Marken im Bereich Live-Comedy entwickelt und es geschafft, eine komplette NightWash-Welt zu kreieren.