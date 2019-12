Namibia & Botswana- Tierisch gut

Wenn der rote Glutball der Sonne untergeht, man nur noch die Geräusche der Wildnis hört, das Lagerfeuer knistert und der Blick über die Savanne schweift, spürt man Afrika in seiner ursprünglichen Form. Der Wildnis Afrikas folgen ist das Motto des Abenteurers und Fotografen Michael Fleck. Bekannt als Deutschlands Outdoorfamilie, bereisten die vier Flecks zum wiederholten Mal eine der spektakulärsten Landschaften des Kontinents. Ihre zweimonatige Geländewagentour führte sie auf unwegsamen Pisten auch in die entlegensten Gebiete Namibias und Botswanas und bei den Victoria Fällen streiften sie Zimbabwe. Von riesigen, frei lebenden Elefantenherden und Jagdszenen mit Löwen bis zu den putzigen Erdhörnchen und den extrem angepaßten Kleintieren der Wüste sehen sie die afrikanische Tierwelt in atemberaubenden Bild- und Filmsequenzen. Es wird die heutige Lebenssituation der Himba und San beleuchtet. Auf Gästefarmen und Luxuslodges erleben sie die sehr persönliche Atmosphäre und Gastfreundschaft. Der weltberühmte Etoscha NP, die Namibwüste mit dem Weltnaturerbe Sossos Vlei und eine mehrtägige Wanderung im Fish River Canyon sind Höhepunkte in Namibia. In Botswana ist es eine tagelange Tour in Einbäumen im Okavango Delta, einer der unberührtesten Landschaften Afrikas und der „tierrisch gute“ Chobe NP. Lassen Sie sich vom „Afrikafieber“ anstecken!