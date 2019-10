Am Samstag, 23. November, öffnet die Schau „(na fritze?) lakritze. Das Universum Dieter Roth in der Sammlung Würth“ in der Hirschwirtscheuer in Künzelsau ihre Pforten. Bis 26. April 2020 sind dort Werke des Dichters, Grafikers und intermedial arbeitender Aktions- und Objektkünstler zu sehen. Die Hirschwirtscheuer ist Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet