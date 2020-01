Am Samstag, 23. November, öffnet die Schau „(na fritze?) lakritze. Das Universum Dieter Roth in der Sammlung Würth“ in der Hirschwirtscheuer in Künzelsau ihre Pforten. Bis 26. April 2020 sind dort Werke des Dichters, Grafikers und intermedial arbeitender Aktions- und Objektkünstler zu sehen. Die Hirschwirtscheuer ist Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet

Das Schaffen des Künstlers Dieter Roth steht im Mittelpunkt der Führung durch die Ausstellung „(na, fritze?) lakritze. Das Universum Dieter Roth in der Sammlung Würth“ am Freitag, 7. Februar um 16 Uhr in der Hirschwirtscheuer in Künzelsau. Wie wenige andere hat der Deutsch-Schweizer ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das kaum in Genres einzuordnen ist. Um Anmeldung unter museum@wuerth.com wird gebeten.