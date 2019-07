Naturparkmarkt Weinheim

Am Sonntag, 21. Juli 2019 findet zum ersten Mal ein Naturparkmarkt in Weinheim rund um das Schloss statt, bei dem wieder die regionalen Produkte aus dem gesamten Naturpark Neckartal-Odenwald im Fokus stehen. Rund 45 Anbieter zeigen die bunte Vielfalt der Region und stellen das Schaufenster für regionale Produkte dar. Der Markt ist von 11:00-18:00 Uhr geöffnet und lädt zum Schauen, Verweilen, Probieren und Einkaufen ein.

Bereits heute laden wir Sie herzlich ein, den Naturparkmarkt selbst zu erleben und darüber zu berichten. An die offiziellen Grußworte um 13 Uhr mit Oberbürgermeister Manuel Just und den Landrat des Rhein-Neckar-Kreises Stefan Dallinger schließt sich ein gemeinsamer Rundgang über den Naturparkmarkt an, zu dem Vertreter der Presse sowie aus Politik und Verwaltung herzlich eingeladen sind.