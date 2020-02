Nachteulen im Anflug

Die Nachteulen sind im Anflug und haben garniert eine wilde Feiermeute und dicke Tracks mit am Start! Steule, Zini, Kvn und Kaboo wissen ganz genau, was dem geneigten Bukowskigehörgang so schmeichelt, und werden diese Karte mit Sicherheit voll ausspielen bis der Schweiß von der Decke tropft. Es wird wild, laut und 100 %heiß auf der Tanzfläche! Wir freuen uns auf die sympathischen Gäste aus Hohenlohe und sagen euch besser noch mal; nicht vergessen - besser Sauna-Tücher mitbringen ;O)