Die Themen von »Nabucco« sind brandaktuell: Politische Revolten über Glaubensthemen, Erpressungsversuche und Familiendramen.

Damit setzt Verdis Oper direkt zur Eröffnung der Saison einen Höhepunkt der Spielzeit 2026. Die imposante musikalische Inszenierung des Librettos von Temistocle Solera brachte dem Komponisten 1842 den langersehnten großen Durchbruch. Die Handlung basiert auf der biblischen Geschichte der babylonischen Gefangenschaft der Israeliten, in der Verdi von ihrer Sehnsucht nach der Heimat und ihrem Kampf um Freiheit und Glauben erzählt. Es liegt an der emotionalen Bandbreite und den starken Chorpartien, dass »Nabucco« unangefochten zu einer der beliebtesten und meistgespielten Opern weltweit gehört. Der berühmte Gefangenenchor »Va, pensiero« nimmt sogar den Rang der inoffiziellen italienischen Nationalhymne ein.

Die beeindruckende solistische Besetzung des Nationaltheater Mannheim erweckt die mitreißende Oper gemeinsam mit Chor, Extrachor und Orchester in konzertanter Form zum Leben, angeführt von Opernstar Luca Salsi, der 2025 in der Arena di Verona als Nabucco neben der großen Anna Netrebko begeisterte.