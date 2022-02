Nach Covid 19 - Freude und Tatkraft sinnvoll neu erleben (Webseminar)

Da hat da solch ein klitzekleiner Virus mal eben alles auf den Kopf gestellt. Die Zeitachse ist geteilt in "ein vorher und ein nachher" - gleich wie in 2001 der 9/11 die Twin-Towers vom Worldtrade Center einstürzen sah.

Wie ein Katalysator sind viele Dinge, die "davor" noch eben gerade noch am Leben gehalten wurden, nunmehr verschwunden und andere wie aus dem Nichts aufgetaucht - es ist kaum noch Platz für "Grautöne". Nun gilt es, einen Schlussstrich ziehen, "reinen Tisch zu machen und einen Neuanfang zu wagen", innerhalb den geänderten und sich noch weiter wandelnden Gegebenheiten und Umständen. Seien Sie bei diesem online-Implusvortrag dabei. Kommen Sie mit auf diese Reise ins globale Zeitgeschehen, die es Ihnen ermöglichen wird, sich ein "größeres Bild zu machen", und vielleicht sich selbst ein bisschen mehr kennen zu lernen um die eigene Lebensenergie und -Ziele neu zu synchronisieren zum Wohle der Familie, Arbeit und (Um-)Welt. Freude und Tatkraft mit dem eigenen Lebenssinn in einer veränderter Umwelt erneut in den Einklang bringen und neuerlich voller Energie das eigene höchste Potenzial zu manifestieren, darum geht es hier.

In Kooperation mit der vhs Südost.