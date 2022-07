Horch und Guck – die Hörbühne

Der Alte Friedhof Heilbronn ist ein besonderer Ort. Er ist nicht nur besonders, weil er die grüne Lunge der Stadt ist. Oder weil er einen besonderen Baumbestand hat.

Oder eine besondere Kulisse für Literatur bietet. Er ist ausgefallen. Und das in doppelter Hinsicht: Ausgefallen, weil - siehe oben - besonders. Und ausgefallen im Sinne von: „Findet nicht statt“. Damit meinen die Akteure, dass der Friedhof zwar von Passanten durchquert wird, tagsüber von Müttern und Kindern besucht wird, in der Dämmerung jedoch oft gemieden wird. Dabei ist es genau dann besonders an einem besonderen Ort ...

Der Alte Friedhof ist für viele Heilbronner:innen auch ein Erinnerungsort an die eigene Kindheit. Durfte man doch hier – obwohl „Friedhof“ – lachend spielen und auf dem Denkmal herumklettern. Den Eichhörnchen hinterherjagen – erfolglos natürlich – und die Blumen bewundern. Kerstin Müller und Raik Singer jagen den Wörtern hinterher und bewundern sie gleichermaßen – zur Freude ihrer Besucher:innen.

Auf Ihren Besuch freuen sich Kerstin Müller und Raik Singer.

Es darf gerne gepicknickt werden. Stühle sind aber ebenfalls vorhanden.