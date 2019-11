Wenn nicht jetzt, wann dann? Nach der Familienpause zurück in den Beruf

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg informiert am Mittwoch, 11. Dezember 2019 von 10:00 – 12:00 Uhr im Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen über die verschiedenen Möglichkeiten des beruflichen Wieder-Einstiegs. Denn ein gelungener Wiedereinstieg in das Arbeitsleben will gut vorbereitet sein.

Sie wollen nach einer familiär bedingten Unter­brech­ung in die Be­rufs­tätig­keit zu­rück­kehr­en? Sie such­en nach In­for­ma­tion­en, pro­fes­sionel­ler Be­ra­tung und Be­glei­tung bei der be­ruf­lich­en Neu­or­ien­tier­ung nach der Fa­mil­ien­zeit? Es ist eine große Herausforderung, Familie und Beruf zu vereinbaren. Damit Ihr beruflicher Neuanfang sicher gelingt, bedarf es einer gründlichen Vorbereitung.

Elke Bohnenberger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, unterstützt Sie dabei. In einem Vortrag informiert sie über den aktuellen Arbeitsmarkt, gibt Tipps rund um die Bewerbung und zeigt verschiedene Lösungswege auf. Weiterhin stellt sie die Beratungsangebote der Arbeitsagentur vor. Im Anschluss an die Veranstaltung können die Teilnehmenden in der offenen Sprechstunde ihre Fragen stellen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Veranstaltungsdaten:

Mittwoch, 11. Dezember 2019 von 10:00 – 12:00 Uhr

Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen

Neue Strasse 62

71642 Ludwigsburg