Nach der Wahl: Was ist seither los in den USA?

In einer „Schicksalswahl für Amerika“ wurde Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt. Was bedeutet der Wahlausgang für die USA? Wird die Spaltung des Landes überwunden oder verschärft? Welche innen- und außenpolitischen Entwicklungen zeichnen sich ab? Was erwartet die neue Präsidentschaft von der Welt? Was erwartet die Welt von der neuen Präsidentschaft?

Vortrag von Lucas Ogden und Gespräch. Der Dozent (d.a.i., Uni Tübingen, European Business School Reutlingen) wuchs in Kalifornien auf und lebt seit 20 Jahren hier.