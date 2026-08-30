Was macht man, wenn einem das Leben eine Zitrone schenkt?

Frisch, sauer, frech und leuchtend begegnen Subi und Eva. Mit sich haben sie etwas Gelbes, Duftendes, Saftiges, eine Idee, etwas in Tee Badendes, eine Figur, die tanzt - im Spiel beginnt plötzlich alles zu leben.

»Nach Zitrone schmeckt die Welt« spielt mit den kleinen Dingen, die alle von zu Hause kennen: mit Teetassen, Teebeuteln und Zitronen, mit Annäherung, Konflikten und Gemeinsamkeiten.

Das Babák-Kollektiv und Subi Lee sind ein Zusammenschluss junger zeitgenössischer Figurentheatermacher*innen der Stuttgarter Schule, die mit »Nach Zitrone schmeckt die Welt« ihr gemeinsames Debut Stück für junges Publikum auf die Bühne bringen.