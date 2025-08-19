Das Ellwanger Alamannenmuseum bietet seit einigen Jahren ein neues Format in Sachen Bogenbaukurse an. Das nächste Seminar "Nachbau eines Alamannenbogens" finden vom 2. bis 5. Oktober statt.

Unter der Leitung von Manfred Jenz alias Gigi der Bogenbauer sollen funktionstüchtige Bogen in größtmöglicher Anlehnung an die gefundenen Artefakte aus jener Zeit entstehen, wobei versucht wird, auf die jeweilige Körpergröße und den Schießstil der Teilnehmer einzugehen.

Das Seminar eignet sich sowohl für Anfänger wie Fortgeschrittene, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. In kleinen Gruppen von bis zu fünf Teilnehmern wird mit Gigis Hilfe aus einem Rohling ein individuell passender Bogen gebaut. Das Ziel ist, einen fertigen Bogen mit nach Hause zu nehmen. Für die Arbeitszeit am Bogen sind drei Tage anzusetzen, je nach ausgesuchtem Material und gewünschter Ausstattung kann die Fertigung mehr als drei Tage in Anspruch nehmen. Es stehen mehrere Bogenrohlinge ab 60 € bis 200 €, zur Auswahl bereit.