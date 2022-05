Nachgefragt: Krieg in Europa

Matthias Hofmann war lange Zeit als Oberstleutnant der Reserve Analyst der Bundeswehr. Er beantwortet in dieser Mittagsrunde Ihre Fragen rund um den Krieg in der Ukraine.

Das können z.B. Verständnisfragen zu aktuellen Nachrichten oder Analysen sein oder Fragen zu Hintergrund und Geschichte. Dem Austausch miteinander geben wir ebenfalls Zeit. Gemeinsam versuchen wir, die Situation zu verstehen und uns eine Meinung zu bilden.

An der Runde können Sie sowohl in Präsenz als auch online über Zoom teilnehmen. Um vor Ort im Torhaus teilzunehmen, müssen Sie sich nicht anmelden. Um den Zoomlink für eine virtuelle Teilnahme zu erhalten, melden Sie sich bitte an. Das ist auch kurzfristig möglich; Sie bekommen den Link automatisch zugesandt.

Sie können sich hier für die virtuelle Veranstaltung anmelden: https://www.vhs-aalen.de/programm/525-C-6328877

oder in Präsenz: https://www.vhs-aalen.de/programm/525-C-6327631