NACHHALTIG DAFÜR!

Ab 9 Uhr kochen wir im Bürgerhaus leckeres Essen aus Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden. Ab 13 Uhr gibt es etwas Besonderes: Musik von der Klangkünstlerin Cassis B.

Gemeinsam kochen, gemeinsam essen: Ab 9 Uhr kochen wir im Bürgerhaus leckeres Essen aus Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden. Dabei helfen uns verschiedene Partner. Alle können mitmachen, probieren und miteinander sprechen.

Ab 13 Uhr gibt es etwas Besonderes: Die Filmkomponistin und Klangkünstlerin Cassis B Staudt macht Musik mit Obst und Gemüse. Dafür benutzt sie Geräte, die elektrische Impulse in den Pflanzen hörbar machen. So entstehen ungewöhnliche Klänge – ein sinnliches Zusammenspiel aus Musik, Natur und Kunst. Alle sind herzlich eingeladen!