Nachhaltig Einkaufen, wie geht das?

Nachhaltigkeit spielt heutzutage eine immer größere Rolle, durch die vegane und vegetarische Bewegung wird diese Denkweise nur verstärkt.

Aber wie kauft man nun nachhaltig ein? Muss ich dabei nur auf das Herkunftsland schauen oder gibt es dort mehr zu beachten. Wir klären Sie auf, und zeigen Ihnen an Beispielen wo in Fettnäpfchen getreten werden kann. Wir erklären Ihnen was es mit der Nachhaltigkeit wirklich auf sich hat. Kommen Sie zu unserer Veranstaltung und sorgen Sie dafür, dass der Planet ein wenig nachhaltiger wird. Melden Sie sich bitte zuvor unter folgender E-Mail an und warten Sie auf eine Bestätigung: rausch.tanja@gmx.net