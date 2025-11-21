Nachhaltig kochen mit geretteten Lebensmitteln

VHS-Kurs

bis

Grundschule Eutendorf-Ottendorf Hohbühl 2, 74405 Gaildorf

Jedes Jahr werden in deutschen Privathaushalten mehrere Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Dabei wissen wir, dass viele dieser Lebensmittel noch gut wären und oft aufgrund der Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums früh entsorgt werden.

Im Zusammenhang mit der Aktion foodsharing werden Lebensmittel vor diesem Schicksal gerettet und der Umwelt somit ein guter Dienst getan. Wir lernen im Kurs, wie sich gerettete Lebensmittel kulinarisch einwandfrei zu tollen Gerichten für die Woche verarbeiten lassen.

Info

Freizeit & Erholung
bis
