Nachhaltig kochen mit geretteten Lebensmitteln

Jedes Jahr werden in deutschen Privathaushalten mehrere Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Dabei wissen wir, dass viele dieser Lebensmittel noch gut wären und oft aufgrund der Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums früh entsorgt werden.

Im Zusammenhang mit der Aktion foodsharing werden Lebensmittel vor diesem Schicksal gerettet und der Umwelt somit ein guter Dienst getan. Wir lernen im Kurs, wie sich gerettete Lebensmittel kulinarisch einwandfrei zu tollen Gerichten für die Woche verarbeiten lassen.