Nachhaltig und fair. Wege in eine zukunftsfähige Wirtschaft. Vortrag von Dr. Wolfgang Kessler

Noch beruht unser Wirtschaftssystem auf Zerstörung der Natur und Ausbeutung von Menschen im Globalen Süden. Doch es geht auch anders. Im Festvortrag zum 30-jährigen Jubiläum des Weltladen Reutlingen zeigt Wolfgang Kessler an vielen anschaulichen Beispielen, wie der Umbau zu einer klimaverträglichen Wirtschaft und einem nachhaltigen und fairen Welthandel gelingen kann – und was wir selbst dazu beitragen können. In Zeiten großer Verunsicherung macht der fachkundige Vortrag Mut. Im Anschluss laden Musik und kleine Köstlichkeiten zu Begegnung und Austausch ein.

Referent: Dr. Wolfgang Kessler, Wirtschaftspublizist, Buchautor, Chefredakteur a.D. Publik Forum