Nachhaltige Geldanlagen

Das Bewusstsein für Umwelt, Ethik, Soziales und Ökologie rückt immer mehr in den Vordergrund. Besonders durch unser Handeln können wir die Welt verändern. Durch gezielte Produktauswahl beim Einkaufen, nachhaltigen Lebensstil und aktiven Naturschutz nehmen wir direkten Einfluss. Auch bei der Geldanlage ist dies mittlerweile so wichtig, dass es viele Produkte gibt. Im Investmentfondsbereich zählen die sog. ESG Fonds (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu den nachhaltigen Investments. In diesem Seminar erklärt die Referentin die Unterschiede einzelner Bewertungsmethoden und Anlagegrundsätze der Investmentfonds anhand von praktischen Beispielen. Die aktuell wichtigsten Nachhaltigkeits-Siegel werden erklärt und es wird sensibilisiert für das Thema Greenwashing. Simone Bußmann ist Wertpapierspezialistin aus Ludwigsburg und hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Die Veranstaltung findet online statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.