Nachhaltige High-Tech-Oberflächen für Premium-Fahrzeuge

Das Werk des Continental Unternehmensbereichs »Surface Solutions« ist in Eislingen und Umgebung eher bekannt als »Kaliko«. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens, das heute unter dem Dach von Continental mit Innovation, Investition und Transformation im Bereich der Produktion von Oberflächenfolien für Fahrzeuginnenräume weltweit führend ist und am Standort in Eislingen rund 400 Mitarbeiter beschäftigt. Bei der Betriebsbesichtigung mit Werksleiterin Evelyn Probst und Lothar Bargiel (Plant Marketing Eislingen) erfahren Sie Schritt für Schritt, wie in hochautomatisierten Fertigungsprozessen aus nachhaltigen Rohstoffen, Kreislaufwirtschaft und Recycling klimaneutrale TPO-Folien entstehen.