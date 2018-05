Nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft in den Tropen

Die globale Nachfrage nach Lebensmitteln wird 2050 rund 60 Prozent höher sein als noch 2007. Die Produktion von ausreichend Nahrungsmitteln von genügender Qualität sowie deren Verfügbarkeit ist eine der großen zukünftigen Herausforderungen vor allem in den entwicklungsschwachen Regionen der Tropen und Subtropen. Erhöht werden diese Herausforderungen durch die Knappheit an fruchtbarem Land, die Veränderungen in den Nahrungsgewohnheiten, den zunehmenden Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft, den Klimawandel und den zunehmenden Verlust von wichtigen Ökosystemleistungen. Prof. Dr. Georg Cadisch vom Hans-Ruthenberg-Institut für Tropische Agrarwissenschaften erläutert, stellt Lösungsansätze vor.