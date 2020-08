Nachhaltige Textilfasern und die Zukunft der Textilindustrie

Am Mittwoch, 9. September, findet um 18 Uhr der dritte Vortrag in der vierteiligen Vortragsreihe zur Sonderausstellung „Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen“ im Ellwanger Alamannenmuseum statt. Prof. Dipl.-Des. Ellen Bendt vom Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, referiert an diesem Abend über das Thema „Wolle und Leinen – Nachhaltige Funktionsfasern der Zukunft?“.

Die Textilindustrie des 21. Jahrhunderts steht vor einer ganzen Reihe grundsätzlicher Veränderungen und Herausforderungen. Einem wachsenden Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit steht ein stetig wachsender Bedarf an Textilien, für eine kontinuierlich wachsende Weltbevölkerung, gegenüber. Zudem verändern sich auch die Anforderungsprofile für Textilien, besonders im Outdoor- und Sportswear-Bereich. Bekleidung soll immer mehr leisten können, ohne die Umwelt zu belasten.

Auf der Suche nach entsprechend innovativen und nachhaltigen Materialien rücken auch traditionelle textile Faserstoffe wie zum Beispiel Wolle und Leinen vermehrt wieder in den Fokus der Wissenschaft und der Textilentwickler. Dieses liegt zum einen an den interessanten Fasereigenschaften, zum anderen an den Anbau- und Verarbeitungsmöglichkeiten dieser Textilrohstoffe.Der Vortrag gibt einen Überblick und Ausblick zu diesen neuen Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten.

Der Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach ist mit mehreren Beiträgen, darunter einem Poster über das dortige „Heidschnuckenprojekt“ und einem Video und studentischen Arbeitenaus dem „Leinenprojekt“ der Hochschule, in der Ellwanger Sonderausstellung „Gut betucht“ vertreten.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, das Museum ist bis Vortragsbeginn und damit eine Stunde länger als üblich geöffnet. Entsprechend den aktuellen Bestimmungen herrscht im Museum Maskenpflicht und an der Kasse werden die Kontaktdaten der Zuhörer erfasst. Ein weiterer Vortrag dieser Reihe findet am 30. September statt.