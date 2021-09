Nachhaltiger Stadtspaziergang in Winnenden

"Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde – aber was bedeutet dies konkret in unserem Alltag? Wir machen uns gemeinsam auf den Weg und besuchen verschiedene Orte, an denen Menschen mit ihrer Arbeit an einer lebenswerten Zukunft bauen. Welche Aspekte sind wichtig, wenn wir an fairen Handel, gute Arbeits- und Produktionsbedingungen und ein wertschätzendes Miteinander denken? Welche Rolle spielen Bildung, Ehrenamt und Friedensarbeit? Kommen Sie mit, und sehen Sie Winnenden mit anderen Augen.