Die Vortragsreihe Hochschule im Gespräch steht dieses Jahr unter dem Motto „Ernährung nachhaltig nachhaltiger gestalten“. Den ersten Vortrag der ReiheHochschule im Gespräch übernimmt am Dienstag, 12. November, Georg Hoffmann(Nachhaltigkeitsmanagement Alfred Ritter GmbH & Co. KG). Er spricht überNachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette.